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بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"

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بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3" بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"

مصراوي Masrawy

04:09 ص الأربعاء 27 يناير 2021

- (د ب أ):
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع القانون الخاص بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) للمصادقة عليه.

وسبق لرئيس مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن أكد استعداد النواب للنظر في مشروع القانون ما أن يصل إلى المجلس، حسب قناة روسيا اليوم.

كما أكد نظيره في مجلس الاتحاد سيرجي تسيكوف استعداد المجلس لمناقشة مشروع القانون اليوم الأربعاء في حال الضرورة.

ويأتي ذلك بعد أن اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، في أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي بايدن منصبه، على تمديد المعاهدة، التي كان من المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير المقبل.

وكانت روسيا قد أجرت العام الماضي عدة جولات من المشاورات حول تمديد المعاهدة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، لكنها لم تسفر عن نتيجة، حيث حاول الجانب الأمريكي فرض "شروط غير مقبولة"، حسب قول موسكو.

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