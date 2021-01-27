أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق سكن في القاهرة الجديدة

Print
بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق سكن في القاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدا جهاز القاهرة الجديدة تسليم شقق سكن للإسكان المتوسط، في الأسبوع الأول من فبراير، حتى منتصف العام تسليم 2280 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر (95 عمارة) مسلسلى 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقي المراحل بمنطقة غرب الجامعات للتسليم.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية يجب التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

وتابع رئيس الجهاز: "الخطوة الثالثة يجب بعد ذلك التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة".

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم كما هي مرفقة في الجدول التالي:​

2021_1_25_14_57_23_940

b45b87dc02.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية