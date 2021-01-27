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الأحد.. بدء تسليم 820 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة

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الأحد.. بدء تسليم 820 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة الأحد.. بدء تسليم 820 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى، تسليم 820 وحدة سكنية (41 عمارة) تم طرحها بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها، حيث يتم التسليم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعًا.

وأوضح المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المُخصص لهم الوحدات، طبقًا للجداول الزمنية المحددة للتسليم، موضحًا أنه سيتم تسليم عمارات أرقام (1 – 11 – 13 – 14) في الأسبوع الأول، وعمارات أرقام (2 – 3 – 15، في الأسبوع الثاني.

وأضاف أنه سيتم تسليم عمارات أرقام (10 – 16 – 17 – 18) في الأسبوع الثالث، وعمارات أرقام (4 – 19 – 20) في الأسبوع الرابع، وعمارات أرقام (12 – 5 – 22 – 27) في الأسبوع الخامس، وعمارات أرقام (6 – 28 – 29) في الأسبوع السادس، وعمارات أرقام (7 – 30 – 31 – 32) في الأسبوع السابع، وعمارات أرقام (8 – 9 - 34) في الأسبوع الثامن، وعمارات أرقام (21 – 36 – 38 – 24) في الأسبوع التاسع، وعمارات أرقام (23 – 33 – 39) في الأسبوع العاشر، وعمارات أرقام (25 – 35 – 40) في الأسبوع الحادي عشر، وعمارات أرقام (26 – 41 – 37) في الأسبوع الثاني عشر.

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