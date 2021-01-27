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اليوم.. الجنايات تستمع للمرافعة بقضية "فساد القمح الكبرى"

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اليوم.. الجنايات تستمع للمرافعة بقضية "فساد القمح الكبرى" اليوم.. الجنايات تستمع للمرافعة بقضية "فساد القمح الكبرى"

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الأربعاء، المرافعة في محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".

وأحال النائب العام، 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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