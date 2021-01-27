نقابة الصحفيين تقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها

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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه يوم الثلاثاء، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير المقبل؛ لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

وناقش المجلس في اجتماعه الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن "طلب استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 5 مارس 2021) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا".

واستجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة "عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة) قد أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم".

وقرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب.