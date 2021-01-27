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بايدن: نعمل مع وزارة الصحة لزيادة إمدادات اللقاح

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بايدن: نعمل مع وزارة الصحة لزيادة إمدادات اللقاح بايدن: نعمل مع وزارة الصحة لزيادة إمدادات اللقاح

مصراوي Masrawy

12:14 ص الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه عند استلامه مهام منصبه الرئاسي كان برنامج اللقاح المقرر في الولايات المتحدة في أسوأ حال.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، بشأن أزمة وباء كورونا واللقاحات، أن إدارته اكتشفت أن برنامج التلقيح أسوأ من المتوقع.

وأكد بايدن، أنه سيتم تلقيح ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع من الحالية، مضيفًا أن إدارته تعمل حاليًا مع وزارة الصحة لزيادة إمدادات اللقاح.

كما أكد على أن هدفه توزيع 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم له في منصبه الرئاسي.

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