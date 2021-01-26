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"مكالمات مُسجَّلة".. 5 أدلة للنيابة في إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للجنايات بتهمة الرشوة

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"مكالمات مُسجَّلة".. 5 أدلة للنيابة في إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للجنايات بتهمة الرشوة "مكالمات مُسجَّلة".. 5 أدلة للنيابة في إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للجنايات بتهمة الرشوة

مصراوي Masrawy

11:37 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الأدلة التي قادتها لإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق و5 متهمين آخرين للجنايات بقضية رشوة.

واستندت النيابة إلى 5 أدلة جاءت كالتالي:

- استمعت النيابة إلى 24 شاهدًا

- إقرارت تفصيلية أدلى بها 5 متهمين في التحقيقات

- ما أثبته الاستماع إلى المحادثات الهاتفية بين المتهمين

- ما أثبته الاستماع إلى اللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين

- المستندات التي اطلعت عليها النيابة تثبت تقديم عطايا الرشوة

وقالت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و5 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالًا من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

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