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الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة الجمهوريين إعلان محاكمة غير دستورية

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الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة الجمهوريين إعلان محاكمة ترامب غير دستورية الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة الجمهوريين إعلان محاكمة غير دستورية

مصراوي Masrawy

11:13 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، محاولة السيناتور الجمهوري راند بول، بفرض تصويت إجرائي على ما إذا كانت محاكمة الرئيس السابق دونالد دستورية في محاولة لإظهار عدم وجود أصوات كافية لإدانة ترامب، حسبما ذكرت ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وصوت 55 عضوًا بالشيوخ بينهم 5 جمهوريين ضد مقترح بول، فيما وافق على المقترح 45 جمهوريًا.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، القسم للبدء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في 8 فبراير، بتهمة التحريض على التمرد، وكان المجلس تسلم أمس الاثنين، رسميًا لائحة الاتهام من مجلس النواب، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

ولإدانة ترامب في مجلس الشيوخ، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على افتراض أن كل سناتور ديمقراطي سيصوت لإدانة الرئيس السابق.

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