"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على 9 مناطق بدءاً من غد وتستمر للسبت

★ ★ ★ ★ ★

تكون متوسطة وغزيرة في بعضها ومصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار قد تكون رعدية على بعض مناطق المملكة بدءاً من غد الأربعاء إلى يوم السبت القادم تشمل منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض والشرقية حيث تصل الأمطار إلى خفيفة في بعض المناطق بينما متوسطة وغزيرة في بعضها.

وفي التفاصيل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً مفصلاً عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة بالأمطار ففي منطقة تبوك توقعت هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة من مساء يوم الخميس القادم حيث تشمل تبوك وتيماء وحقل والوجة وأملج فيما توقع المركز الوطني بهطول أمطار خفيفة على منطقة الجوف مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وضباب ليلاً من يوم الخميس تشمل سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل.

وتوقع المركز الوطني هطول أمطار خفيفة على منطقة الحدود الشمالية مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وضباب ليلاً يومي الخميس والجمعة تشمل عرعر ورفحاء وطريف كما تتعرض منطقة المدينة المنورة لهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يوم الخميس تشمل المدينة المنورة والعلا وخيبر والمهد والحناكية ووادي الفرع فيما توقع المركز الوطني هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة من مساء غد الأربعاء ويوم الخميس تشمل ينبع وبدر والعيص.

وتوقع المركز الوطني هطول أمطار من متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة تشمل رابغ فيما تشهد مكة المكرمة وجدة والطائف وخليص والجموم والكامل وميسان والليث وأضم والخرمة والموية وتربة هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وضباب ليلاً على المرتفعات من مساء يوم الخميس والجمعة.

وتوقع المركز الوطني هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يوم الخميس تشمل حائل ومعظم محافظات المنطقة فيما تشهد منطقة القصيم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يومي الخميس والجمعة تشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة كما تتعرض منطقة الرياض والدوادمي وعفيف والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يومي الخميس والجمعة كما توقع المركز الوطني هطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يومي الخميس والجمعة تشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي.

كما توقع المركز الوطني إلى أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة من يوم الجمعة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 1 إلى 5 درجات مئوية كما توقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية المثيرة للأتربة والغبار يوم الجمعة والسبت خاصة خلال النهار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم، والرياض والشرقية ومن ثم نجران وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تنعدم معها الرؤية الأفقية.



وتوقع المركز الوطني أن يتسبب النشاط في الرياح السطحية يوم السبت في ارتفاع الأمواج قد تصل إلى أكثر من مترين ونصف على المدن الساحلية لمنطقة مكة المكرمة ورابغ وجدة والليث.



"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على 9 مناطق بدءاً من غد وتستمر للسبت