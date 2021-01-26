أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
لموجهة الطقس السيئ.. "الزراعة" تكشف طرق الحفاظ على المحاصيل الشتوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

Print
نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش" نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

مصراوي Masrawy

11:05 م الثلاثاء 26 يناير 2021

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النقض تقبل دعوى "شيريهان" ضد نقابة المحامين

قبلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن رقم 5250 لسنة 72 قضائية، المقام من المحامي سمير صبري، وكيلًا عن الفنانة شيرهان أحمد الذي طالب فيه بقيد موكلته في نقابة المحامين.

كيف أنهت مباحث الجيزة هروب "الطبيب المتهم بالتحرش"؟

أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة رحلة هروب طبيب أسنان شهير متهم بالتحرش بالرجال وأمكن الإيقاع به.

النائب العام يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للجنايات بتهمة الرشوة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و5 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالًا من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

تفاصيل مصرع أسرة كاملة في حريق المرج

شهدت منطقة المرج، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا مأساويا، راح ضحيته 5 أفراد من أسرة واحدة (أب وأم و3 من أبنائهم) في حين لم ينجُ من الحريق سوى طفلة واحدة.

الإفراج بالعفو عن 3 آلاف من نزلاء السجون

عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

إخلاء سبيل مودة الأدهم وحنين حسام بقضية الاتجار بالبشر

نيابة شمال القاهرة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وتحدد لنظره جلسة غدًا الأربعاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية