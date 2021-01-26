أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
لموجهة الطقس السيئ.. "الزراعة" تكشف طرق الحفاظ على المحاصيل الشتوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا

Print
إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا
الصحة الإسبانية سجلت 591 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا

سجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و591 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.

وسجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و417 وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

شبكة عيون الإخبارية