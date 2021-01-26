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أمير حائل يوجه بإنشاء برنامج للتنمية المجتمعية وتشكيل مجلس أمنائه

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أمير حائل يوجه بإنشاء برنامج للتنمية المجتمعية وتشكيل مجلس أمنائه أمير حائل يوجه بإنشاء برنامج للتنمية المجتمعية وتشكيل مجلس أمنائه
بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية

أمير حائل يوجه بإنشاء برنامج للتنمية المجتمعية وتشكيل مجلس أمنائه

أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل قراراً بإنشاء برنامج باسمه للتنمية المجتمعية.

وتضمن القرار تشكيل مجلس أمناء للبرنامج برئاسته، وتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائباً لرئيس المجلس، وبعضوية كلٍ من رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى الأنصاري، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل التميمي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، وأمين عام مجلس المنطقة المهندس إبراهيم البدران، وأمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد، ورجلي الأعمال (عواد الرضيمان، ونايف الجميل)، فيما ستكون الدكتورة منى الذبياني أميناً عاماً للبرنامج، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ رئيساً للجنة التنفيذية، في حين تحتضن جامعة حائل مقر البرنامج.


وأوضح وكيل إمارة منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج أن إنشاء البرنامج جاء بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وسيكون باكورة العمل بالبرنامج من خلال عدة برامج ممولة من المؤسسة من خلال البرامج التالية : مشروع تحسين منازل المحتاجين ومشروع حاضنة السجون ومشروع العناية بأسر السجناء ومشروع صندوق شفاء وبرنامج بسمة حياة لمرضى السرطان من الأطفال، رافعاً باسمه واسم أعضاء مجلس أمناء البرنامج كافة، الشكر لسمو أمير المنطقة على قراره بإنشاء البرنامج وتشكيل المجلس له، وامتداداً لاهتمام سموه بدعم مختلف الشؤون المجتمعية بالمنطقة، والمعنية بتنمية المجتمع بصفة خاصة.

من جهتها عبرت أمين عام البرنامج الدكتورة الذبياني عن شكرها لسمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس الأمناء وسمو نائبه نائب رئيس مجلس الأمناء على ثقتهم وتمكينهم للمرأة ودعمهم للبرامج التنموية والمجتمعية بالمنطقة من خلال إطلاق هذا البرنامج والعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع من خلال رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهدف من برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتنمية المجتمعية، يتمثل في إطلاق وتنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية في مختلف المجالات، وعقد شراكات مع جهات مانحة, لدعم جميع الجوانب المعنية بتنمية المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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