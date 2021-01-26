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الرئيس الفلسطيني يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات

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الرئيس الفلسطيني يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات الرئيس الفلسطيني يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات

مصراوي Masrawy

10:57 م الثلاثاء 26 يناير 2021

رام الله - (د ب أ)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وقال عباس أمام اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله: "بعد أقل من أسبوع سيكون هناك حوار معمق بين الفصائل حول الانتخابات، ونحن حريصون كل الحرص على أن الكل الوطني يشارك في هذه الانتخابات".

وأضاف "سنستمع لكل اقتراح من أجل أن ندخل وحدة وطنية ولا مانع لدينا من أجل أن ندخل الانتخابات في قائمة وطنية".

ومؤخرًا أصدر عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وعن ذلك قال عباس "توافقت كل الأطراف الفلسطينية وكل والفصائل والشخصيات الفلسطينية من أجل الوصول إلى هذه النتيجة التي نأمل أن تكلل بالنجاح".

وأوضح أن "الانتخابات ستجري في قطاع غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية ونتمنى النجاح في شهر مايو لبداية هذه الانتخابات، بالانتخابات التشريعية، ثم ننتقل مباشرة للانتخابات الرئاسية والانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير".

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