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الكرملين: موسكو وواشنطن ستمددان معاهدة نزع السلاح النووي

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الكرملين: موسكو وواشنطن ستمددان معاهدة نزع السلاح النووي الكرملين: موسكو وواشنطن ستمددان معاهدة نزع السلاح النووي

مصراوي Masrawy

10:57 م الثلاثاء 26 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لنزع السلاح النووي.

وقال الكرملين إن البلدين تبادلا مذكرات دبلوماسية بالموافقة على تمديد الاتفاق.

وجاء الإعلان مساء اليوم الثلاثاء، بعد أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وكان الجانبان قد أعلنا في وقت سابق استعدادهما لتمديد الاتفاق الأخير لنزع السلاح ، الذي كان من المقرر أن ينتهي في بداية فبراير، لمدة خمس سنوات.

ودخلت اتفاقية ستارت الجديدة (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية) حيز التنفيذ في عام 2011 وأرست لصفقة بين الولايات المتحدة وروسيا تضع ضوابط على مخزونات الأسلحة وتسمح بعمليات التفتيش.

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