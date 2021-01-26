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إثيوبيا تحذر من تداول تكهنات حول صحة رئيس الوزراء آبي أحمد

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إثيوبيا تحذر من تداول تكهنات حول صحة رئيس الوزراء آبي أحمد إثيوبيا تحذر من تداول تكهنات حول صحة رئيس الوزراء آبي أحمد

مصراوي Masrawy

10:28 م الثلاثاء 26 يناير 2021

أديس أبابا - (بي بي سي)

حذرت السلطات في إثيوبيا، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تداول تكهنات حول صحة رئيس الوزراء، آبي أحمد، الذي لم يظهر علنًا منذ أسبوعين.

وتوعد جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، بمحاسبة كل من ينشر أو يعيد نشر معلومات مضللة عن صحة رئيس ، البالغ من العمر 44 عامًا، عملاً على درء تهديدات من شأنها أن تمس بأمن البلاد على حد ما أعلنه.

وفي وقت سابق، حث مكتب رئيس الوزراء المواطنين الأثيوبيين على توخي الحذر ورفع اليقظة ضد ما يشاع من أخبار مغلوطة لم تثبت صحتها.

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