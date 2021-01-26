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المغرب يستعد لبدء برنامج التطعيم الجماعي ضد كورونا

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المغرب يستعد لبدء برنامج التطعيم الجماعي ضد كورونا المغرب يستعد لبدء برنامج التطعيم الجماعي ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:21 م الثلاثاء 26 يناير 2021


الرباط - (بي بي سي)

بدأت وزارة الصحة المغربية، في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء المملكة مع استعداد البلاد لبدء برنامج تطعيم جماعي ضد هذا الأسبوع.

وتسلم المغرب يوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح " سينوفارم" الصينية يوم الأربعاء.

وتضرر المغرب بجائحة كورونا تضررًا شديدًا، حيث أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة العام الماضي حسبما قال صندوق النقد الدولي. كما زاد معدل البطالة إلى ما يقرب من 15 في المئة مع فقد نحو ربع مليون وظيفة.

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