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جامعة حائل تحقِّق معايير الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب

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جامعة حائل تحقِّق معايير الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب جامعة حائل تحقِّق معايير الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب
"البراهيم" أكد حرص الجامعة على تحويل هذا الاعتماد إلى "كامل" خلال المدة المقبلة

جامعة حائل تحقِّق معايير الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب

استوفت جامعة حائل جملة من العمليات والإجراءات اللازمة لتحقيق معايير الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمدة أربع سنوات (2021م-2024م)، وحصلت على ذلك الاعتماد.

رئيس جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أشاد بجهود عمادة الجودة والتطوير، وعميدها، وفريق العمل بها، في تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد في قطاعات الجامعة كافة، وتحسين جودة العمليات والممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية.

وأكد حرص الجامعة على تحويل هذا الاعتماد إلى اعتماد كامل خلال المدة القادمة.

وقدم "البراهيم" من خلال حسابه على تويتر شكره لمنسوبي الجامعة وفريق العمل الذي عمل من أجل حصول الجامعة على الاعتماد، وخص بالشكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعميد الجودة والتطوير.

من جانبه، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، إلى أن عملية الاعتماد جرت من خلال إعداد الجامعة تقرير الدراسة الذاتية المؤسسية لتقييم واقع الجامعة على ضوء هذه المعايير بشكل دقيق وشامل، والتقويم عن بُعد للجامعة من قِبل فريق الاعتماد من المركز الوطني خلال المدة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، والتأكد من تحقيق الجامعة المحكات والمعايير المطلوبة، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية بما يتناسب مع الأهداف التي تنشدها في مخرجاتها التعليمية، وكذلك إعداد تقرير المراجعة، ومن ثم صدور قرار الاعتماد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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