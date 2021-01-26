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أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون القسم تمهيدًا لمحاكمة في فبراير المقبل

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أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون القسم تمهيدًا لمحاكمة ترامب في فبراير المقبل أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون القسم تمهيدًا لمحاكمة في فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

10:17 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، القسم للبدء في محاكمة الرئيس السابق دونالد في 8 فبراير، بتهمة التحريض على التمرد، وكان المجلس تسلم أمس الاثنين، رسميًا لائحة الاتهام من مجلس النواب، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت "سي إن إن" مساء الثلاثاء، أن السيناتور الجمهوري راند بول، يحاول فرض تصويت إجرائي عقب أداء القسم على ما إذا كانت محاكمة الرئيس السابق دستورية في محاولة لإظهار عدم وجود أصوات كافية لإدانة ترامب.

وكان ترامب قد خاطب حشدًا بالقرب من البيت الأبيض في 6 يناير الماضي، مكررًا مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة على نطاق واسع، وحذر أنصاره من أنه "إذا لم يقاتلوا مثل الجحيم، فلن يكون لديهم دولة بعد الآن".

وشجع ترامب أنصاره على السير في مسيرة احتجاج صوب مبنى الكابيتول، حيث كان يعد المشرعين أصوات الهيئة الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن. وعلى الرغم من تعهد ترامب بأنه سيذهب معهم إلى الكابيتول، إلا أنه عاد إلى البيت الأبيض.وهو ما تسبب في النهاية في اندلاع اشتباكات ادت الى مقتل وإصابة العديد.

ولإدانة ترامب في مجلس الشيوخ، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على افتراض أن كل سناتور ديمقراطي سيصوت لإدانة الرئيس السابق.

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