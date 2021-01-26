ناشطة مناهضة للعبودية بدلاً من رئيس سابق على ورقة نقدية أمريكية

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نيويورك - (بي بي سي)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أنها تسعى للإسراع بوضع صورة الناشطة المناهضة للعبودية هارييت تابمان على ورقة نقدية من فئة 20 دولارا.

وكان من المفترض أن تظهر الورقة النقدية الجديدة العام الماضي وعليها صورة الناشطة، التي عانت من العبودية منذ ولادتها عام 1822. وخططت وزارة الخزانة إلى طباعة صورتها بدلا من صورة الرئيس السابق أندرو جاكسون الذي كان يمتلك عددا من العبيد.

وتعطل إصدار الورقة النقدية تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبعد تسلم بايدن مقاليد البيت الأبيض أعاد خطط وضع صورة هارييت على الورقة النقدية بدلا من صورة أندرو جاكسون. وأكد البيت الأبيض أن وزارة الخزانة تدرس كيفية الإسراع بتنفيذ القرار.

وفي حال تنفيذ القرار ستكون تابمان أول شخصية أمريكية من أصول أفريقية يتم تكريمها بوضع صورتها على النقد وأول سيدة تطبع صورتها على أوراق النقد الأمريكية خلال أكثر من 100 عام.

وكانت صورة مارثا واشنطن السيدة الأولى السابقة وزوجة الرئيس جورج واشنطن قد طبعت على النقد فئة دولار واحد بين عامي 19891 و 1896.

من هي هارييت تابمان؟

بعد ولادتها في ظل العبودية عام 1822 ظلت هارييت تخدم في مزارع القطن لمصلحة مالكها في ولاية ماريلاند، وكان ترتيبها الرابعة بين أطفال والديها التسعة. وكان والدها بنجامين روس ووالدتها هارييت ريت يقبعان تحت قيد العبودية أيضا.

وفي فترة المراهقة تعرضت لإصابة في خطيرة بعدما ألقاها أحد المشرفين بثقل حديدي أصابها في الرأس، لكنها نجحت في الفرار من العبودية عام 1849 باتجاه الشمال الذي كان يمنع العبودية حيث وصلت إلى ولاية بنسلفانيا.

وعلى مدار سنوات اعتادت هارييت العودة إلى مسقط رأسها في ولاية ميريلاند لمساعدة عدد من رفاقها وأقاربها على الفرار من العبودية. واعتادت إخفاءهم بشكل منتظم في عدة منازل متفرقة كانت تسميها "شبكة السكك الحديدية الخفية"، بحيث يتمكن أي شخص يفر من العبودية أن يستخدمها للوصول إلى ولايات الشمال.

وفي وقت لاحق أصبحت هارييت تعمل بالتجسس لصالح جيش الاتحاد خلال الحرب الأهلية وناشطة وداعية لحقوق النساء وإحدى أيقونات مناهضة العبودية.

وبعد انتهاء الحرب الأهلية طافت هارييت عدة ولايات في الشرق الأمريكي لتلقي خطابات تلهم الجماهير معاني حقوق النساء ومآسي العبودية.

وتوفيت هارييت عام 1913 وسط أفراد عائلتها عن عمر بلغ 91 عاما.