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مصراوي Masrawy

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه ألغى الحظر "الضار" الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على التدريب على التنوع في الحكومة الفيدرالية.

وقال بايدن: "أمرت الأجهزة الحكومية بالعمل على مواجهة كراهية الأجانب والتصدي لهذا النوع من الجرائم".

وأعلن بايدن مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي بشأن المساواة والتمييز العنصري، عن إلغاء لجنة 1776، وهي لجنة أسسها ترامب في سبتمبر الماضي، لدعم وجهة نظره من "التربية الوطنية" وهدف اللجنة هو إنهاء ما تسميه "النظرة الراديكالية للتاريخ الأمريكي" التي "شوهت سمعة مؤسسي الولايات المتحدة.

وأسس ترامب اللجنة، لحشد دعم من الناخبين البيض، وردًا على "مشروع 1619" الذي أعدّته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي يُبرز العواقب الدائمة للعبودية في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير سابق لها.

ووفقًا للتقرير، كان ترمب يأمل في استخدامه في الفصول الدراسية، في كل أنحاء البلاد، تمجّد اللجنة "الآباء المؤسّسين" للولايات المتحدة، وتقلّل من دورها في العبودية. كذلك تدين بروز سياسات "تقدمية"، معتبرة أن حركة الحقوق المدنية تتعارض مع "المثل العليا" التي تبناها "الآباء المؤسسون" للدولة.