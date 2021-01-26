أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

دهس موظفا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة

Print
دهس موظفا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة دهس موظفا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة

مصراوي Masrawy

09:35 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة نجل وزير سابق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة ودهس موظف تحت عجلات سيارته على طريق الواحات، والتي تصالح فيها مع أسرة المجني عليه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، وثبت ذلك من خلال خضوع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة من دمائه، وثبت منها إيجابية التحاليل، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض قد ألقت القبض على المتهم فى ديسمبر من العام الماضي, لاتهامه بدهس المجني عليه "ش. س" 42 عامًا، سكرتيرًا بمحكمة جنوب الجيزة, وذلك أمام دريم لاند بطريق الواحات.
وأوضحت التحريات أن المتهم المتسبب في مقتل الضحية هو نجل "أ .ع.ت"، وزير الاستثمار الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية