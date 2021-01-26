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الكرملين: بوتين وبايدن يبديان ارتياحهما للتوصل لاتفاق حول معاهدة "ستارت 3"

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الكرملين: بوتين وبايدن يبديان ارتياحهما للتوصل لاتفاق حول معاهدة "ستارت 3" الكرملين: بوتين وبايدن يبديان ارتياحهما للتوصل لاتفاق حول معاهدة "ستارت 3"

مصراوي Masrawy

09:40 م الثلاثاء 26 يناير 2021

- (أ ش أ)

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما حيث أكدا ارتياحهما بالتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".

وأفاد الكرملين، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم ، بأن بوتين هنأ بايدن "بمناسبة بدء عمله في منصب الرئيس الأمريكي" مشيرًا إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيخدم مصالح كلا البلدين والمجتمع الدولي برمته، علما بمسؤوليتهما الخاصة عن دعم الأمن والاستقرار في العالم".

وذكر البيان أن الرئيسين أعربا عن ارتياحهما من تبادل المذكرتين الدبلوماسيتين التي تم القيام بها اليوم بصدد التوصل إلى اتفاق حول تمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وأوضح "الكرملين"، في هذا السياق، أن الطرفين سيكملان خلال الأيام القريبة كل العمليات الضرورية الخاصة بضمان استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة في مجال الحد المتبادل من الترسانات الصاروخية النووية.

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