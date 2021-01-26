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بايدن: حان الوقت لمواجهة العنصرية في البلاد

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بايدن: حان الوقت لمواجهة العنصرية في البلاد بايدن: حان الوقت لمواجهة العنصرية في البلاد

مصراوي Masrawy

09:36 م الثلاثاء 26 يناير 2021


وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا بشأن المساواة العرقية في الولايات المتحدة، كما وقع مرسومًا تنفيذيًا بشأن إصلاح نظام السجون ومراكز الاعتقال والإصلاح في أمريكا.

وجدد بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، بشأن التمييز العرقي في بلاده، إدانته لدعاة تفوق العرض الأبيض في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن ما حدث في الكابيتول أثار حفيظة كل الأمريكيين.

وبشأن التمييز العنصري وعدم المساواة العرقية في بلاده، أكد على أنه حان الوقت لمواجهة العنصرية في أمريكا.

وشدد على ضرورة مواجهة التمييز العرقي وتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده لم ترتق إلى المبادئ التي تأسست عليها البلاد بشأن المساواة للجميع

وقال بايدن، إنه يجب معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي، مؤكدًا أن هناك اختلالاً في المساواة في أمريكا.

وتابع: "أمرت الأجهزة الحكومية بالعمل على مواجهة كراهية الأجانب والتصدي لهذا النوع من الجرائم".

وأضاف: "سنستمر في إحراز تقدم للتخلص من التمييز المنهجي في كل فرع من البيت الأبيض وفروع " مؤكدًا أنه على الولايات المتحدة أن تغير مقاربتها نحو المساواة العرقية.

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مصراوي Masrawy

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