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زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

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زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

مصراوي Masrawy

09:20 م الثلاثاء 26 يناير 2021

بيروت - (د ب أ)

خرق زورق حربي إسرائيلي اليوم الثلاثاء المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وأقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 26/1/2021 ما بين الساعة 01:36 والساعة 01:38 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 75 مترًا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" بحسب البيان.

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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