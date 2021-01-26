المفوضية الأوروبية تدعو أمريكا للمساعدة في الحد من قوة شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة

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بروكسل - (د ب أ)

دعت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الولايات المتحدة إلى المساعدة في كبح جماح شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة ووضع مدونة سلوك عالمية "استنادًا إلى قيمنا" لتنظيم عمل هذه الشركات.

وقالت فون دير لاين اليوم الثلاثاء، إن النموذج الاقتصادي لمنصات الإنترنت العملاقة يؤثر ليس فقط على المنافسة الحرة والعادلة وإنما أيضًا على ديمقراطياتنا وأمننا وجودة معلوماتنا.

وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال مداخلتها في إحدى حلقات النقاش بالمنتدى الاقتصاد العالمي الذي يعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إنه على شركات الإنترنت تحمل المسؤولية عن كيفية نشر وترويج وحذف المحتوى الذي ينشر على منصاتها.

وأضافت أنه على سبيل المثال، لا يجب أن يتوقف قرار موقع التواصل الاجتماعي تويتر غلق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الشهر الحالي، على أساس قواعد وتقييم الموقع فقط.

يذكر أن حوالي 200 شخصية اقتصادية وسياسية عالمية تشارك في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبحث التحديات التي تواجه العالم خلال العام.

وانعقدت هذه الدورة من المنتدى السنوي عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا، بدلا من عقده فعليا في منتجع دافوس السويسري كما هو معتاد.