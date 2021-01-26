البيت الأبيض: بايدن أبلغ بوتين دعم واشنطن لأوكرانيا في مواجهة "العدوان" الروسي

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن وبوتين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي أزمة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، المحتجز حاليًا في موسكو، كما ناقشا ملفات أفغانستان وأوكرانيا، كما بحثا معاهدة "ستارت 3".

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أعرب عن قلقه لبوتين بشأن قضية دفع مكافآت لاستهداف جنود أمريكيين في أفغانستان.

وبشأن أوكرانيا، أعلن بايدن دعم بلاده لكييف في مواجهة "العدوان" الروسي بشأن إقليم القرم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وذكر البيت الأبيض، وفقًا لـ"فرانس برس" أن بايدن أعرب لبوتين عن قلقه حيال "تسميم" المعارض الروسي نافالني.

من جانبه، أعلن بوتين، دعم لـ"التطبيع" بين موسكو وواشنطن، مؤكدًا أن التطبيع بين البلدين، يصب في مصلحتهما.