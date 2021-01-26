أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتجنب "الجمود الفكري".. مستشارة أسرية تطالب الزوجات بتشجيع أندية أزواجهن

Print
لتجنب "الجمود الفكري".. مستشارة أسرية تطالب الزوجات بتشجيع أندية أزواجهن لتجنب "الجمود الفكري".. مستشارة أسرية تطالب الزوجات بتشجيع أندية أزواجهن
دعتهن إلى حضور الدورات التدريبية وقراءة الكتب ومعرفة الاستراتيجيات

لتجنب

طالبت مستشارة أسرية الزوجات بتشجيع أندية أزواجهن لتجنب "الجمود الفكري" الذي يمارسه عدد غير قليل من الناس، على حد قولها، داعية في هذا الصدد إلى التدريب على المرونة لتجنب الجمود الفكري من خلال حضور الدورات التدريبية، وقراءة الكتب، ومعرفة الاستراتيجيات.

وقالت بسمة جمعة، المستشارة الأسرية والمجتمعية، خلال حديثها لبرنامج الراصد: الجمود الفكري عكس المرونة، وهو الثبات على شيء واحد، وعدم الرغبة في التغيير والتفكير المتشدد والمتصلب تجاه الأمور، والنظر للأحداث والحياة من زاوية واحدة ضيقة.. مشيرة إلى أن الجمود تفكير تقليدي عقيم، يتصف بعدم التنظيم، ولا يمكن أن تتولد عنه حلول أو إبداع أو ابتكار.

ولفتت "جمعة" إلى أن الشخص المرن قادر على التحكم في المواقف لصالحه؛ فهو يرى حلاً في كل مشكلة، عكس الجامد فكريًّا الذي يرى مشكلة في كل حل.

وأفادت بأن المرونة تقرِّب وجهات النظر، وتجعل الإنسان يتقبل آراء الآخرين، وتوفر الجهد والطاقة التي تذهب هدرًا في مقاومة آراء الآخرين وتفنيدها.

ونصحت المستشارة جمعة الزوجات بتجنب الجمود الفكري مع أزواجهن، وذلك بتفهم اهتماماتهم، ومشاركة هواياتهم، ومن ذلك الميول الرياضية، وتشجيع الأندية، وذلك بحفظ أسماء اللاعبين، ومتابعة جداول المباريات، وليس التيشرت للنادي الذي يحبه الزوج، والتشجيع معه.

ودعت إلى إتاحة الفرصة للزوج للخروج مع أصدقائه، والجلوس معهم، وقضاء الوقت معهم، بينما هي تستغل غيابه عن المنزل بقضاء احتياجاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

شبكة عيون الإخبارية