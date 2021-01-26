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في أول محادثة هاتفية بينهما.. بايدن وبوتين يبحثان أزمة نافالني ومعاهدة "ستارت 3"

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في أول محادثة هاتفية بينهما.. بايدن وبوتين يبحثان أزمة نافالني ومعاهدة "ستارت 3" في أول محادثة هاتفية بينهما.. بايدن وبوتين يبحثان أزمة نافالني ومعاهدة "ستارت 3"

مصراوي Masrawy

08:56 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن وبوتين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي أزمة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، المحتجز حاليًا في موسكو.

وأضاف أن الرئيسان ناقشا ملفات أفغانستان وأوكرانيا، كما بحثا معاهدة "ستارت 3".

بدوره أعلن الكرملين، أن بوتين وبايدن، أعربا خلال المكالمة الهاتفية عن الرضا بشأن تبادل وثائق حول معاهدة "نيو ستارت".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت أمس الاثنين، بدء العمل على مستوى الخبراء على تمديد الاتفاق الروسي الأمريكي حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

وبشأن القرصنة الإلكترونية، قال البيت الأبيض، إن بايدن أوضح لبوتين، رفضه لأنشطة التجسس الخبيثة التي تقوم بها في الولايات المتحدة.

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