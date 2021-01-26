النقض تنتصر لـ"شيرهان" على نقابة المحامين

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مصراوي Masrawy



كتب- طارق سمير:

قبلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن رقم 5250 لسنة 72 قضائية، المقام من المحامي سمير صبري، وكيلًا عن الفنانة شيرهان أحمد الذي طالب فيه بقيد موكلته في نقابة المحامين.

وقال "صبري" إن محكمة النقض قضت بإلغاء قرار نقابة المحامين بالامتناع عن قيد "ِشيرهان" وإلزام القضاء الإداري بالحكم في القضية.

تقدم بطلب لقيد "شيرهان" محامية في نقابة المحامين، إلا إن هذا الطلب تم رفضه، فقام بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بطلب قيدها كمحامية في جداول نقابة المحامين.

وأضاف "صبري" في تصريحات لمصراوي، أن حُكم محكمة النقض يلزم القضاء الإداري بالحكم في القضية التي رفضتها في وقت سابق وألغى قرار نقابة المحامين برفضها، موضحا أنه سيحصل على صورة رسمية من الحكم خلال 10 أيام ثم سيتقدم بإنذار لنقابة المحامين لقيد موكلته أو اللجوء للقضاء الإداري مجددًا.