قبل مواجهة النصر في "السوبر" .. الهلال يخسر "باهبري"

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يغيب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري عن مشاركة فريقه أمام النصر، السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تعرضه لتمزق العضلة الأمامية، مما أدى إلى غياب اللاعب، اليوم الثلاثاء ، عن تدريبات الفريق الأزرق.

وتعرض باهبري للإصابة أثناء مجريات مباراة الهلال مع الفيصلي ، أمس الاثنين.

على الصعيد الميداني، رفض المدير الفني رازفان إراحة اللاعبين ليعاود التدريبات بعد 24 ساعة من التعادل أمام الفيصلي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركزت تدريبات الأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، بينما نفذ بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.