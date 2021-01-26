أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يوضح موقف بايدن من محاكمة في مجلس الشيوخ

Print
البيت الأبيض يوضح موقف بايدن من محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ البيت الأبيض يوضح موقف بايدن من محاكمة في مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

08:52 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، مساء الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ، في مجلس الشيوخ أمرًا متروكًا للمجلس.

وأشارت بساكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين تتفق مع أمله الذي أعرب عنه سابقًا في أن يتمكن مجلس الشيوخ من الوفاء بالأولويات التشريعية بالإضافة إلى المحاكمة المقبلة.

وقالت إن بايدن لن يفكر في رأيه الخاص بشأن المساءلة لأنه واجب دستوري لمجلس الشيوخ، مضيفة أن بايدن يترك المسألة بأكملها لمجلس الشيوخ وسيسمح لهم بتحديد الطريقة والوقت وفقًا لما يتفق عليه قادة المجلس.

وكان بايدن قال بعد تقديم أعضاء من مجلس النواب الأمريكي، لائحة اتهام ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" إلى مجلس الشيوخ أمس، إن قيادة مجلس الشيوخ سوف تجد طريقة للتعامل مع مسؤولياتهم الدستورية بشأن المساءلة بينما يعملون أيضًا في الأعمال العاجلة الأخرى للأمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية