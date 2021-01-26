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البيت الأبيض: بايدن يرى حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام

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البيت الأبيض: بايدن يرى حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام البيت الأبيض: بايدن يرى حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام

مصراوي Masrawy

08:44 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أكدت تمسكها بحل الدولتين لأزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان مسؤول أمريكي في الأمم المتحدة، قال في وقت سابق من اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد المسؤول الأمريكي، أن سياسة بايدن بخصوص فلسطين وإسرائيل تدعم حل الدولتين، وأن واشنطن تحث إسرائيل والفلسطينيين على تجنب الخطوات الأحادية، مضيفًا أن إدارة بايدن تؤكد ألا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن إدارة بايدن ستستمر في حث البلدان العربية والإسلامية الأخرى على التطبيع مع إسرائيل.

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