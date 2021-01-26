جونسون: تجاوز وفيات كورونا حاجز 100 ألف شخص "إحصائية قاتمة"

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حاجز 100 ألف شخص بأنها "إحصائية قاتمة".

وقدّم جونسون، خلال خطاب له اليوم الثلاثاء، بالعاصمة لندن "أعمق التعازي" في وفاة هذه الحالات، وأنه "من الصعب حسبان الحزن المتضمن في تلك الإحصائية القاتمة والفرصة الضائعة لتوديع" الكثير من الناس.

وردًا على سؤال حول القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة تريد أن تعيد فتح البلاد مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن ذلك يتوقف على الاستمرار في نجاح الإغلاق في خفض أعداد الإصابة، وعلى نجاح سير عملية توزيع اللقاح في أسرع وقت ممكن.

وقال جونسون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "ذلك يعتمد علينا نحن في محاربة هذا المرض"، وأن الحكومة ستراجع الإحصائيات الخاصة بعملية التلقيح قبل إعلان موعد إعادة فتح الأنشطة مرة أخرى بما فيها المدارس، وأن حكومته تفعل ما بوسعها لفعل ذلك في أقرب فرصة.

وأوضح أن عودة المدارس يجب أن تتم بطريقة حذرة تضمن سلامة الطلاب، معربا عن تقديره لجهود أولياء الأمور التي يبذلونها من أجل تعليم أبنائهم في المنازل والاعتناء بهم.

وأضاف "أعي جيدًا أننا نخاطر بإحداث ضرر جسيم بالعملية التعليمية من خلال الإغلاق المفروض، وأن الحكومة تعمل على مدار الساعة للتأكد أن كل من عانى من فقدان فرص التعلم يحصل على الدعم الذي يحتاجه، مشدداً على ضرورة الحذر واليقظة فيما يتعلق بمسألة إعادة فتح المدارس التعليمية.

وتابع جونسون قائلاً إن حكومته تفعل كل ما تستطيع القيام به من أجل تخفيض عدد حالات الوفاة والمعاناة، معربًا عن شعوره بالأسف العميق للمفقودين، داعيًا المواطنين إلى اتباع إجراءات مكافحة كورونا.

وتخطت المملكة المتحدة حاجز الـ100 ألف وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 1631 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 100 ألف و162 شخصا،وأصبحت المملكة المتحدة خامس دولة تتخطى حاجز الـ100 ألف وفاة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، وكانت أول حالة وفاة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا قد سجلت في 30 يناير الماضي.