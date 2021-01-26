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مجلس الوزراء السوداني يتسلم تقريرا بشأن توتر العلاقات بين الصومال وكينيا

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مجلس الوزراء السوداني يتسلم تقريرا بشأن توتر العلاقات بين الصومال وكينيا مجلس الوزراء السوداني يتسلم تقريرا بشأن توتر العلاقات بين الصومال وكينيا

مصراوي Masrawy

08:39 م الثلاثاء 26 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

تسلَّم رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، الذي يرأس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن توتر العلاقات بين الدولتين العضو الصومال وكينيا، وسلمه له سفير جيبوتي لدى السودان أحمد على بري.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن السفير بري نقل لرئيس الوزراء حمدوك تحيات رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتمنياته للشعب السوداني الشقيق بالتقدم والازدهار، بدوره طلب حمدوك من السفير الجيبوتي نقل تحياته للرئيس إسماعيل جيله، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولجيبوتي بالتقدم والازدهار.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها؛ بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، كان قد كلف جمهورية جيبوتي خلال الدورة الـ38 لقمة الإيجاد الاستثنائية في ديسمبر من العام الماضي، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق بشأن توتر العلاقات بين دولتي الصومال وكينيا، حيث ضمت اللجنة في عضويتها سفيري جيبوتي لدى الصومال وكينيا، وعددًا من العسكريين والدبلوماسيين.

وتتكون منظمة الإيجاد من ثماني دول هي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا، وإريتريا المنضمة حديثًا.

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