أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بأرقام العمارات.. تفاصيل تسليم أول شقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة

Print
بأرقام العمارات.. تفاصيل تسليم أول شقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بأرقام العمارات.. تفاصيل تسليم أول شقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

08:38 م الثلاثاء 26 يناير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مطلع فبراير، تسليم أولى وحدات شقق مشروع "جنة" للإسكان الفاخر للحاجزين، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأعلن جهاز القاهرة الجديدة تسليم شقق مشروع جنة يوم 1 فبراير المقبل، حتى نهاية شهر إبريل، حيث تم تجهيز 63 عمارة بواقع 1512 شقة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، والتي تضم ما يقرب من 8 آلاف شقة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان، فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك.

وأضاف غنيم لمصراوي، يتم بعد ذلك التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وعن ارقام العمارات وتوقيتات تسليمها، جاءت وفقا للجدول التالي:

3

f86b3c6e20.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية