نقيب الأطباء بالمنوفية: ذروة كورونا انتهت وإجراءات الدولة حجمت الإصابات

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

صرح الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بأن ذروة فيروس كورونا قد انتهت وبدأت الإصابات في الانخفاض، مؤكدًا أن إجراءات الدولة الاحترازية قلّصت من انتشار الفيروس وتوافد المُصابين على مستشفيات المحافظة.

أضاف نقيب الأطباء، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه من الضروري التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ولا يعني انخفاض الحالات الاستهانة بالاحتياطات الواجبة، لافتًا إلى قرب توزيع لقاح كورونا على جميع الأطقم الطبية، على أن يبدأ ذلك بمستشفى العزل بالباجور.​