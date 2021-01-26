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47 مليون جنيه.. توفير اعتمادات مالية لتطوير طريق القرى السياحية برأس سدر

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47 مليون جنيه.. توفير اعتمادات مالية لتطوير طريق القرى السياحية برأس سدر 47 مليون جنيه.. توفير اعتمادات مالية لتطوير طريق القرى السياحية برأس سدر

مصراوي Masrawy

08:29 م الثلاثاء 26 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنه جرى توفير اعتمادات مالية تقدر بـ 47 مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة طريق القرى السياحية والفنادق بالمدينة، وإعادة رصفه وإنارته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لإضفاء شكل حضاري يليق بالمنطقة السياحية التي تجذب الآلاف من السياحة الداخلية والعربية كل عام.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى توفير الاعتمادات المالية من هيئة التعمير وهيئة التنمية السياحية، بحيث تتكلف هيئة التعمير برصف وازدواج الطريق، بينما تتكلف هيئة التنمية السياحية بإنارة الطريق.

وأكد أنه سيجرى تطوير الطريق على مرحلتين، الأولى بطول 5 كيلومترات في كلا الاتجاهين، ويضم كل اتجاه حارتين وتبلغ عرض كل حارة 2.5 متر.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيجرى إنشاء طريق داخلي يربط بين المدينة وقرية أبوصويرة ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة بهدف الحد من الحوادث التي تقع على الطريق الدولي المار بنطاق المدينة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

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