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"التجارة" تشهِّر بمنشأة خزَّنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة خزَّنت مواد غذائية منتهية الصلاحية "التجارة" تشهِّر بمنشأة خزَّنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بشركة تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك إثر ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، خُزنت بمستودع للمنشأة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن فرض غرامة مالية، قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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