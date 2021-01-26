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تفاعلاً مع "سبق".. أمانة عسير توضح تفاصيل وجود "شواهد" بأحد الأرصفة

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تفاعلاً مع "سبق".. أمانة عسير توضح تفاصيل وجود "شواهد" بأحد الأرصفة تفاعلاً مع "سبق".. أمانة عسير توضح تفاصيل وجود "شواهد" بأحد الأرصفة
قالت: الموقع تحت أعمال الصيانة والتطوير

تفاعلاً مع

أوضحت أمانة عسير أنه إشارة إلى ما نُشرته صحيفة "سبق" بعنوان "صورة شواهد بأحد أرصفة أبها تثير التساؤلات"، فإن الأمانة تؤكد لكم بأن الموقع مازال تحت أعمال الصيانة والتطوير وتنفيذ زراعة شجر السرو والزهور وأعمال الإنارة.

وقالت: "نؤكد لكم أن هذه المجسمات التي استُخدم فيها مواد طبيعية بدلاً من الخرسانة والبلاط الإسمنتي جاءت ضمن عدة تجارب فنية وجمالية للموقع في حال اكتمال تنفيذ أعمال الإنارة والتشجير، وزراعة الزهور بالجهود الذاتية للأمانة، وتم التعديل عليها بما يأخذ بالاعتبار ما وصل الأمانة من ملاحظات وأيضاً تطوير الرصيف باستخدام مفردات طبيعية وأشجار تناسب منطقة عسير مثل شجر السرو والزهور".

وتابعت "عليه فإن الأمانة تتقدم لكم بالشكر على اهتمامكم وحرصكم على التفاعل مع مشروعات أمانة المنطقة، وهذا يأتي ضمن اهتمام الأمانة في التجاوب والتفاعل مع كل ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام بما يعزز الصورة الإيجابية عن المنطقة والأعمال التي تقام فيها".

"أمانة عسير" تباشر إزالة "شواهد" الجزيرة الوسطية المقابلة لمستشفى عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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