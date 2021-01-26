بدء تطعيم الأطقم الطبية في المنيا بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

شهد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المُستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوي.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، والدكتور علي قاسم مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

استمع المحافظ إلى شرح آلية تلقي اللقاح بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

قدّم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوي، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.​