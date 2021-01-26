بالصور.. بدء حصول الأطقم الطبية على لقاح كورونا في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت مديرية الصحة في بورسعيد، اليوم الثلاثاء، منح لقاحات كورونا للفرق الطبية بالمحافظة، وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع.

أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، خلال متابعته عملية تلقي اللقاح، أن هذه الفاعليات بدأت بمستشفى الحميات، وكان هو أول متلقي اللقاح.

كما أشرف وكيل الصحة على إعطاء اللقاحات لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، مع التأكيد على الالتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

وأكد على أنه جرى عمل آلية لتسجيل بيانات متلقي اللقاح، وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات، كما جرى إنشاء عيادة لفحص متلقي اللقاح من الفرق الطبية داخل المستشفى قبل إعطاء اللقاح، ولمتابعته بعد تلقيه اللقاح بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.​