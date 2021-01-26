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الموافقة على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ

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الموافقة على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ الموافقة على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

08:11 م الثلاثاء 26 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2021، حيث تمت الموافقة على تخصيص أرض بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية.

أكد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المستجد، في إطار الموجة الثانية للفيروس، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتغريم المخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات، مع اتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ناقش المحافظ خلال الجلسة استعدادات المحافظة لعقد دورة الإعلام الديني بحضور وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي ستعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 6 من فبراير المقبل، تحت عنوان "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء.

كما ناقش المحافظ ترتيبات افتتاح العديد من المشروعات بكافة مدن المحافظة خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة "ذكرى استرداد مدينة طابا" في 19 مارس المقبل.

ناقش المحافظ تقارير اللجان المشكلة بشأن مقترح تحصيل تأدية خدمة استخراج شهادة جيومكانية، وكذا تحصيل مقابل تأدية خدمة الميكروفيلم، أسوة ببعض المحافظات الأخرى، ومقترح تحصيل مقابل خدمة إعلانات يمكن نشرها على الشاشات بالشوارع بمدينة طور سيناء، وعبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

كما جرى خلال الجلسة استعراض تخصيص الأراضي للجهات الحكومية، لتأدية الخدمات للمواطنين.​

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