أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

5 مصابين في مشاجرة بالشوم بأسيوط

Print
5 مصابين في مشاجرة بالشوم بأسيوط 5 مصابين في مشاجرة بالشوم بأسيوط

مصراوي Masrawy

08:11 م الثلاثاء 26 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين بمركز الغنايم في أسيوط، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن نشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين ووجود مصابين.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "صبري.ع.ح"، و"عزة.ع.ح"، و"محمود.س.ع"، و"يسري.ج.ح"، و"عماد.ط.ح".

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية