5 مصابين في مشاجرة بالشوم بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين بمركز الغنايم في أسيوط، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن نشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين ووجود مصابين.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "صبري.ع.ح"، و"عزة.ع.ح"، و"محمود.س.ع"، و"يسري.ج.ح"، و"عماد.ط.ح".

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.