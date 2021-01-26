كشف غموض العثور على جثة مزارع وسط الزراعات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الثلاثاء، غموض العثور على جثة مزارع مذبوحًا وسط الزراعات بنجع فاضل دائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى مدير الأمن اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالواقعة.

تبين من تحريات الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، العثور على جثة "خلف. م" ٤٧ عامًا - مزارعًا، يقيم بناحية نجع فاضل مسجاة وسط الزراعات، وبها جرح ذبحي في الرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسد.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. خ" 35 عامًا، يقيم بذات الناحية.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسلاح أبيض "سكين" بدافع السرقة لمروره بضائقة مالية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​