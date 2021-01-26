إصابة 4 أشخاص في حادث طعن في مدينة ألمانية

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ)

أصيب عدة أشخاص صباح اليوم الثلاثاء، في اعتداء بسكين في المنطقة المحيطة بمحطة قطار مدينة فرانكفورت الألمانية.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و40 و78 عاما نُقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة. وأصيب رجل آخر يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح طفيفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة توماس هولرباخ: "في حوالي الساعة التاسعة صباحًا وقع شجار يُشتبه في استخدام سكين خلاله"، مضيفًا أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم.

ولا يزال الدم واضحًا على الرصيف والنوافذ خارج مقهى في وسط فرانكفورت، بينما تقوم الشرطة بتطويق المكان.

وبحسب بيانات الشرطة، يُشتبه في أن المهاجم ضرب رجلاً ممددًا على الرصيف وحاول طعنه. ثم نهض الرجل البالغ من العمر 40 عامًا وتمكن من صد الهجوم، لكنه أصيب بجروح بالغة.

وقالت الشرطة إن المهاجم البالغ من العمر 42 عامًا استهدف ثلاثة رجال آخرين بعد ذلك. وعندما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، كان لا يزال يحمل السكين وأصيب نفسه بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة أن العلاقة، إن وجدت بين الرجل الذي يحمل السكين والضحايا لا تزال غير واضحة.

وتحقق السلطات مع المشتبه به بتهمة الشروع في القتل.