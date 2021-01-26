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"مرور جدة" يقيم لقاء توعويًّا بلغة الإشارة ضمن ملتقى مكة الثقافي

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يهدف لإيصال رسالة لرفع الثقافة المرورية لدى ذوي الإعاقة السمعية

أقام مرور جدة بالتعاون مع معهد الأمل الثانوي والمتوسط للصم بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء توعويًّا مروريًّا رقميًّا بلغة الإشارة، وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وتفصيلًا: يأتي هذا اللقاء التوعوي لتقديم ما هو مفيد ومهم ويتواءم مع الرؤية من خلال تكامل وتعاون الجهات الحكومية، وأيضاً إصرار الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة مرور محافظة جدة على إيصال رسالتها المرورية لجميع فئات وشرائح المجتمع.

ويهدف هذا اللقاء إلى إيصال رسالة لرفع الثقافة المرورية لدى ذوي الإعاقة السمعية (الصم).

وبدأ اللقاء بمقدمة عن السلامة المرورية بشكل عام وأهميتها وتأثيرها على العائلات والمجتمع والاقتصاد، وأثرها على التطور والنمو في كافة المجالات، وان السلامة المرورية منظومة متكاملة تستوجب على الجميع القيام بدوره كما يجب.

وتناول اللقاء "القيادة الآمنة" وأهم الخطوات والإجراءات والسلوكيات التي يجب اتخاذها لننعم برحلة آمنة ونصل إلى أهدافنا بكل يسر وسهولة، مع الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، كما تم التركيز على أهم المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وضرورة تجنبها، وأن نكون جميعًا يدًا واحدة للحد منها والقضاء عليها.

ويأتي هذا اللقاء الافتراضي ضمن مواكبة المرور للأحداث وحرصه على الوصول برسالته التوعوية بكافة الطرق والوسائل المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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