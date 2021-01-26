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بعد هروب دام 5 أشهر.. مأمورية تصطحب "الطبيب المتهم بالتحرش" إلى النيابة العامة

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بعد هروب دام 5 أشهر.. مأمورية تصطحب "الطبيب المتهم بالتحرش" إلى النيابة العامة بعد هروب دام 5 أشهر.. مأمورية تصطحب "الطبيب المتهم بالتحرش" إلى النيابة العامة

مصراوي Masrawy

07:47 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة إن مأمورية اصطحبت طبيب الأسنان "ب. س" إلى النيابة العامة، اليوم الثلاثاء؛ للتحقيق معه بشان البلاغات المقدمة ضده.

وفي وقت سابق تقدم عدد من الأشخاص ببلاغات كشفوا فيها تفاصيل التحرش بهم من قبل المتهم خلال ترددهم على عيادته في إشارة لدعوتهم لممارسة الشذوذ.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط طبيب الأسنان "ب.س." في كمين تم إعداده للمشكو في حقه بدائرة قسم شرطة الدقي، وسط المحافظة.

وأوضحت المصادر أن القبض على الطبيب الشهير جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من عدد من المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبو الحسن.

يُشار إلى أنه في يوليو الماضي تحدث الفنان عباس أبو الحسن في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وتوعد أبو الحسن ذاك الطبيب قائلا "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك وسأجمع عددا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء حذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المجرم".

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