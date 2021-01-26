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محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام سرايا طرابلس شمال البلاد والجيش يمنعهم

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محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام سرايا طرابلس شمال البلاد والجيش يمنعهم محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام سرايا طرابلس شمال البلاد والجيش يمنعهم

مصراوي Masrawy

08:01 م الثلاثاء 26 يناير 2021


بيروت - (د ب أ)

قطع عدد من المحتجين مساء اليوم الثلاثاء، الطريق في ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وقرار تمديد الإقفال العام وحاولوا دخول السرايا في المدينة لكن عناصر الجيش اللبناني قاموا بمنعهم.

وقطع المحتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الأقفال العام، الطريق في ساحة النور في مدينة طرابلس، بواسطة حاويات النفايات التي أضرموا النار فيها أمام مدخل سرايا المدينة، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية السرايا.

وحاول المحتجون الدخول إلى سرايا مدينة طرابلس وقاموا برمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، للمطالبة بالإفراج عن المحتجين الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات ليل أمس الإثنين.

وتسلق عدد من المحتجين سطح غرفة التفتيش الملاصقة لمدخل السرايا في مدينة طرابلس، بعد أن أزالوا الشريط الشائك ورشقوا عناصر القوى الأمنية داخل السرايا بالحجارة.

وقام عناصر الجيش اللبناني بإبعاد المحتجين ومنعهم من الدخول إلى السرايا، حيث شكلوا حاجزًا بشريًا لإبعاد المحتجين الذين ألقوا مفرقعات نارية باتجاه الجيش.

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