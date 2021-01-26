أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صندوق النقد الدولي": لقاحات كوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي في 2021

Print
"صندوق النقد الدولي": لقاحات كوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي في 2021 "صندوق النقد الدولي": لقاحات كوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي في 2021
أكد ضرورة سماح الحكومات بتخفيف الإغلاق وتشجيع العودة للنشاط الاقتصادي الطبيعي

توقّع صندوق النقد الدولي، أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي عالمي أقوى في عام 2021 بنسبة 5.5 %، بعد انخفاضه بنسبة 3.5 % في عام 2020م.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق اليوم، أكد ضرورة أنْ تُقلّص اللقاحات من انتشار الفيروس، وأن تسمح للحكومات بتخفيف الإغلاق، وتشجيع العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي.

وعلى الرغم من برامج التحفيز الحكومية في أواخر عام 2020 في الولايات المتحدة واليابان، إلّا أن الصندوق أكد أن الاقتصادات ستحتاج إلى دعم من حكوماتها لتعويض الضرر الناجم عن الوباء، محذرًا في الوقت نفسه من أن طفرات قد تلقي بظلالها على آفاق الصحة العالمية والنمو الاقتصادي.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - بنسبة 5.1 % هذا العام بعد انكماش بنسبة 3.4 % في عام 2020، ومن المتوقع أن تسجل الصين نموًا بنسبة 8.1 % بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2.3 % في العام الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن الدول الأوروبية التسع عشرة التي تشترك في عملة اليورو ستسجل مجتمعة نموًا بنسبة 4.2 % هذا العام، بعد أن شهد الناتج الاقتصادي تراجعًا بنسبة 7.2 % في عام 2020، فيما توقّع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 ٪ ، منتعشًا من انخفاض بنسبة 5.1 ٪ في عام 2020.

كما توقّع الصندوق أن يتوسّع الهند بنسبة 11.5 % هذا العام، وهو الأسرع بين الاقتصادات الكبرى، عقب انخفاض عام 2020 بنسبة 8 .%

ورجّح تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا أن تنتعش التجارة العالمية هذا العام، مسجلة نموًا بنسبة 8.1 % بعد انخفاضها بنسبة 9.6 % في عام 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

تسجيل 864 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة في الاردن

تسجيل 864 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة في الاردن

اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

بلومبرج: أردوغان يواصل الإطاحة بعدد من مسئوليه الماليين بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية

بلومبرج: أردوغان يواصل الإطاحة بعدد من مسئوليه الماليين بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية

شبكة عيون الإخبارية