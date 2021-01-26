أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها

Print
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون حوادث مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها
مكونة من 7 مواطنين ومقيم باكستاني.. وارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط نفسه

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون حوادث مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت -بفضل من الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بسبعة مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت بافتعال حادث مروري من خلال صدم المركبات من الخلف، والاستيلاء عليها بعد مغافلة قائديها، وإخفائها بأحد الأحواش جنوب مدينة الرياض لغرض تفكيكها، وبيعها، والمتاجرة بأجزائها. وتم استرداد جميع الأجزاء المسروقة.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام"

سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام"

سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام"

سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام"

نشرة الحوادث.. حقيقة فيديو التعدي على فتيات باستخدام كلب وحبس الطبيب المتهم بالتحرش

نشرة الحوادث.. حقيقة فيديو التعدي على فتيات باستخدام كلب وحبس الطبيب المتهم بالتحرش

نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

شبكة عيون الإخبارية