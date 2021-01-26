شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون حوادث مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها

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مكونة من 7 مواطنين ومقيم باكستاني.. وارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط نفسه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت -بفضل من الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بسبعة مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت بافتعال حادث مروري من خلال صدم المركبات من الخلف، والاستيلاء عليها بعد مغافلة قائديها، وإخفائها بأحد الأحواش جنوب مدينة الرياض لغرض تفكيكها، وبيعها، والمتاجرة بأجزائها. وتم استرداد جميع الأجزاء المسروقة.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.